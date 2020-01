Corinthians joga mal e fica no empate com o Mirassol

Depois de uma estreia brilhante no Campeonato Paulista, o Corinthians decepcionou neste domingo e ficou no empate com o Mirassol, fora de casa. Além de não conseguir os três pontos, o Timão cedeu muitas chances perigosas ao adversário e não teve um grande volume ofensivo. Ramiro abriu o placar para o Alvinegro e Camilo deixou tudo igual.

Com o empate, o Corinthians chegou aos quatro pontos somados no Paulistão, assumindo a liderança do grupo D. Na próxima rodada, o Timão terá pela frente a Ponte Preta, fora de casa, na quinta-feira, às 21h30. Enquanto isso, o Mirassol permaneceu na segunda colocação do grupo C, com dois ponto. O próximo compromisso do time é contra o Guarani, em casa, na quinta-feira, às 21h30.

O jogo – A primeira chance do Corinthians na partida veio em erro na saída de bola do Mirassol. Richard aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, exigindo defesa de Kewin no canto direito. Logo na sequência, em jogada ensaiada, os visitantes levaram perigo com Neto Moura, que chutou à direita de Cássio.

O Corinthians abriu o placar aos 11 minutos, em bela jogada trabalhada. Lucas Piton fez bom passe para Boselli, que deu passe de primeira para Ramiro infiltrar. O meio-campista bateu forte de esquerda e balançou as redes.

Apesar do gol sofrido, o Mirassol não se deixou abalar e criou no mínimo três boas chances para empatar na primeira etapa. Primeiro, Cássio defendeu cabeceio de Juninho após cruzamento de Maranhão. Na sequência, Ernandes levantou na segunda trave e Daniel Borges pegou de primeira, finalizando na rede pelo lado de fora. Por fim, após boa tabela na intermediária, Ernandes bateu forte de esquerda e a bola passou próxima ao travessão.

O Corinthians voltou devagar para o segundo tempo e viu o Mirassol levar perigo novamente. Dessa vez, Ernandes cruzou da esquerda e Luiz Otávio subiu alto para testar no travessão. Na sequência, Maranhão levantou a bola na área e Tiago Alves cabeceou no centro do gol, para defesa de reflexo de Cássio.

No entanto, o Corinthians não conseguiu segurar a pressão do Mirassol, que deixou tudo igual aos 29 minutos. Ernandes novamente cruzou da esquerda e Camilo apareceu entre os zagueiros para testar firme e marcar. Os mandantes quase viraram o jogo nos acréscimos, com um cabeceio de Chico defendido por Cássio no canto direito.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 CORINTHIANS

Data: 26 de janeiro de 2019 (domingo)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabio Rogerio Baesteir (SP)

Cartões amarelos: Juninho (Mirassol) Fagner, Boselli (Corinthians)

GOLS:

CORINTHIANS: Ramiro (11 minutos do 1º tempo)

MIRASSOL: Camilo (29 minutos do 2º tempo)

MIRASSOL: Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Tiago Alves e Romário (Chico); Oyama, Ernandes, Neto Moura e Juninho (Camilo); Marcelo Toscano (Rafael Silva) e Maranhão

Técnico: Ricardo Catalá

CORINTHIANS: Cássio; Fagner; Pedro Henrique, Gil e Pitón; Camacho; Richard e Luan (Mateus Vital); Ramiro, Janderson (Davó) e Boselli (Gustagol)

Técnico: Tiago Nunes