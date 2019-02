Corinthians inscreve Díaz e fecha lista do Paulistão; Oya entra na Lista B

Sérgio Díaz já pode ser utilizado pelo Corinthians também no Campeonato Paulista. O atacante paraguaio foi inscrito nessa quarta-feira e, assim, o Timão fechou sua lista para a primeira fase da competição Estadual.

Com as 26 vagas na Lista A ocupadas, os jogadores que ficaram de fora terão de esperar por uma oportunidade no mata-mata. A partir das quartas de final, quatro trocas serão permitidas. Por ora, Gabriel, que passou por uma cirurgia nessa quarta, é o único nome certo a sair da listagem.

Renê Júnior, Romero, Marquinhos e o goleiro Caíque França sonham com uma vaga. Mas, o nome mais provável a aparecer no segundo momento é o de Bruno Méndez, zagueiro uruguaio de 19 anos que tem tudo acertado com o Corinthians e deve ser anunciado nessa quinta como reforço do clube para os próximos cinco anos.

E Sérgio Díaz não é a novidade. Ocupada apenas por jogadores oriundos das categorias de base e nascidos até 1988, a Lista B agora conta com Fabrício Oya, meio-campista formado pelo Corinthians e que depois de atuar em sua quarta e última Copa São Paulo começa a ser observado no elenco profissional.

Confira a lista de inscritos do Corinthians para o Campeonato Paulista:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Marllon, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Ralf, Thiaguinho, Richard e Junior Urso

Meias: Ramiro, Jadson, Araos, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: André Luis, Boselli, Gustavo e Gustavo Silva, Vagner Love e Clayson

Lista B:

Filipe (GOL), Carlos Augusto (LE), Léo Santos (ZAG), Pedrinho (MEI) e Fabrício Oya (MEI)