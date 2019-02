Corinthians inicia preparação para o Derby com Love e golaço de Romero

Depois de perder para o Red Bull em plena Arena, o Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT Joaquim Grava para iniciar a preparação visando o Derby de sábado. Enquanto os titulares da partida da última quarta fizeram o tradicional trabalho regenerativo, os reservas foram a campo treinar finalizações e, posteriormente, aprimorar os passes em um mini-coletivo.

Gustagol, Danilo Avelar e Pedrinho, que entraram no segundo tempo da derrota para o RB Brasil, treinaram com o restante dos suplentes. Após um breve aquecimento, Fábio Carille e sua comissão técnica promoveram um trabalho de arremates a gol. De um lado do campo, o foco ficou com jogadas construídas pelo chão e na faixa central, já do outro, os atletas aprimoraram tramas de linha de fundo, com cruzamentos e cabeceios.

Durante a atividade, Gustagol e o jovem goleiro Filipe, aniversariante do dia e terceira opção de Carille para a meta alvinegra, foram os destaques. O centroavante mostrou faro de gol pelo alto, enquanto o arqueiro fez ótimas intervenções, uma delas em arremate á queima roupa do próprio atacante.

Com a pontaria afinada, os jogadores encerraram as atividades com um mini-coletivo, composto por dois times de nove jogadores. Vagner Love, que foi inscrito pelo clube do Parque São Jorge no Campeonato Paulista e treina normalmente desde terça-feira, mostrou estar com a característica “explosão” em dia ao arrancar e vencer a marcação após lançamento, mas bateu para fora. Mais tarde, o jogador de 34 anos se redimiu e marcou após rebote do goleiro.

O grande destaque da atividade ficou por conta do rendimento de Romero. Fora dos planos de Fábio Carille até resolver sua situação contratual, o artilheiro da Arena teve bom aproveitamento no treino de finalizações e marcou dois gols no enfrentamento em campo reduzido, um deles em um lindo voleio.

O Corinthians encerra sua preparação para enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira, pela manhã. Em seguida, Vagner Love será apresentado à imprensa. Com quatro pontos conquistados em 12 possíveis, o Timão vê a partida diante do Palmeiras, marcada para este sábado, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque, como a chance de reagir no Paulista.

