Corinthians inicia preparação para Copa do Brasil sem Carille

Depois de mais uma vitória em cima do São Paulo em Itaquera, o Corinthians já virou a chave. Nessa segunda-feira, o elenco iniciou no CT Joaquim Grava a preparação para o duelo contra o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto único está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), de novo na Arena.

Aqueles jogadores que iniciaram o Majestoso fizeram apenas o tradicional trabalho regenerativo. Os demais, inclusive o trio formado por Vagner Love, Mateus Vital e Richard, escolhidos para entrar no segundo tempo contra o Tricolor, reforçaram a atividade no campo junto ao restante do grupo.

Jadson, conforme Fábio Carille revelou no fim de semana, seguiu seu tratamento da tendinite no joelho e assim deverá permanecer por pelo menos duas semanas. O técnico, aliás, também foi desfalque nessa segunda.

O treinamento foi comandado pelo auxiliar Fabinho. Carille foi ao Rio de Janeiro dar aula no curso da CBF para técnico. Renato Gaúcho, aliás, foi um dos alunos do treinador corintiano nessa segunda.

No gramado, após um trabalho no LabR9, o grupo foi dividido para um mini-coletivo. Dez jogadores para cada lado.

Sem colete: Caique/Cassio; João, Marllon e Carlos, Thiaguinho, Ramiro, Díaz, Vital, Mosquito e Boselli.

Com colete: Walter/Filipe; Michel, PH, Léo Santos, Richard, Araos, Oya, André Luis, Romero e Love.

No fim, o time com colete venceu por 3 a 1. Romero foi o destaque com dois gols. André Luis fez outro e Vagner Love chamou atenção pela entrega, mas também pelos gols perdidos. Boselli, do outro lado, acertou uma bola no travessão e viu Marquinhos, atuando como coringa na atividade, descontar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Antes de encerrar, Romero, Díaz, Léo Santos, Vital, Carlos e Oya treinaram finalização. Walter, Filipe e Caíque foram os goleiros. Marllon e Pedro Henrique também fizeram ‘hora extra’ na trave oposta.

O empenho de Romero chama atenção pelo fato do jogador estar afastado dos jogos. A mando da diretoria, a comissão técnica não pode utilizar o paraguaio enquanto as negociações sobre sua renovação de contrato não for acertada.

O Corinthians volta aos trabalhos na tarde dessa terça-feira, quando Fábio Carille, já de volta, deverá armar a escalação da equipe para a decisão pela Copa do Brasil.