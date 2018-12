Grêmio quer Capixaba e pode ceder Marinho ao Corinthians

O atacante Marinho pode reforçar o elenco do Corinthians em 2019. O Grêmio pretende ficar em definitivo com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que pertence ao Timão e está emprestado aos gremistas até maio do ano que vem, e para isso toparia evolver Marinho no negócio.

O presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou a intenção durante entrevista coletiva, nesse domingo. Jair Ventura, técnico da equipe paulista e que deve ser substituído por Fábio Carille, também admitiu que já está ciente da provável troca entre as equipes.

“Sei. Sei de todo o processo, de todos os jogadores que voltam, quem fica e não fica, mas a gente vai reservar isso para falar depois. Agora que acabou o campeonato, a gente vai sentar com o Duílio, com o Alessandro (dirigentes corintianos) e depois vamos explicar os jogadores que permanecem ou não. Por enquanto, não posso revelar”, comentou treinador, depois da derrota alvinegra por 1 a 0 na casa do Tricolor Gaúcho.

Juninho Capixaba custou R$ 6 milhões, além da cessão do goleiro Douglas, ao Corinthians, depois de uma temporada de destaque pelo Bahia. Em campo, porém, o jogador só teve 12 oportunidades, falhou muito e acabou emprestado por falta de clima, principalmente em função da impaciência da torcida paulista.

O vínculo do lateral de 21 anos com o clube do Parque São Jorge vai até dezembro de 2021, exatamente a mesma data de vencimento do contrato de Marinho com o Grêmio.

No Sul, o atacante sofreu com lesões e marcou apenas um gol em 16 partidas. Contratado no fim de junho, Marinho custou R$ 8 milhões ao Grêmio junto ao clube chinês Changchun Yatai.

