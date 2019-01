Corinthians ganha forte concorrência por Arana; Sevilla topa emprestar a europeus

O fato do Sevilla ter exposto sua intenção de negociar Guilherme Arana fez com que novas equipes procurassem o clube espanhol para tratar sobre o lateral esquerdo. Nesse momento, o Corinthians tem concorrência de equipes da Rússia, de Portugal, da Itália e de dentro da própria Espanha.

O Corinthians segue otimista que conseguirá repatriar o jogador revelado em suas categorias de base. Mas, as negociações não serão simples, tampouco estão próximos de um desfecho.

O fato complicador que os dirigentes corintianos terão de superar diz respeito a maneira como os cartolas gringos estão negociando.

O Sevilla não aceita emprestar Arana ao Timão. Só topa vendê-lo ao time do Parque São Jorge. Por outro lado, quando pessoas ligadas aos clubes europeus sentam à mesa, a conversa muda de cenário, e aí sim o Sevilla aceita uma proposta por empréstimo. Dos interessados europeus, apenas um, de nome não revelado, pensa em comprar o atleta.

Um representante do grupo que gerencia a carreira de Guilherme Arana está na cidade de Sevilla intermediando as conversas. Inclusive, na tarde dessa sexta-feira, novas reuniões estavam marcadas. O Timão segue vivo na briga e conta com sua ligação umbilical com o jogador para ter sucesso ao fim de tudo.

“Nos últimos dias não falei com ele, mas sempre falo com quem trabalhei: Renato Augusto, Gil, Felipe zagueiro, com Arana também. Passamos cinco anos juntos, um amigo, tem personalidade grande, mas nestes últimos dias, pela possibilidade de volta, evitei falar. Ele sabe o que pode nos acrescentar”, disse o técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva nessa sexta-feira.