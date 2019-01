Clima no Corinthians é de otimismo pela contratação de Guilherme Arana

O Corinthians está confiante de que contará com Guilherme Arana em seu elenco. A princípio, o plano alvinegro era repatriar o lateral esquerdo por empréstimo de uma temporada, mas nem mesmo o fato do Sevilla manifestado apenas o interesse em negociar o jogador em definitivo desanimou os dirigentes corintianos.

O clima é de otimismo. As tratativas ainda parecem longe de um desfecho e devem se arrastar pelo menos até a semana que vem. Mesmo assim, o Timão mantém contato com o clube espanhol e com um representante do atleta, que está em Sevilla para intermediar as conversas.

A situação no momento é a seguinte: o Sevilla topa negociar Guilherme Arana, mas não por empréstimo. O Corinthians entende que pode chegar em consenso com os espanhóis sobre uma flexibilização no pagamento. E o jogador já deixou claro que, se realmente for da vontade do Sevilla liberá-lo, voltar ao Corinthians seria sua prioridade.

As informações sobre condições de negócio foram publicadas inicialmente pelo “Goal” e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

Guilherme Arana não pretendia deixar a equipe que lhe contratou no início da última temporada por mais de R$ 20 milhões, mas entende que, profissionalmente, regressar ao Brasil é melhor do que ficar rodando por pequenos clubes da Europa.

A saída de Arana do Sevilla tem relação com o fato do clube precisar abrir uma vaga de estrangeiro para preencher sua maior necessidade no momento: a contratação de um atacante.

“As equipes da Europa muitas vezes contratam, e deixa esse primeiro ano mesmo para aprender. Cheguei a ver alguns jogos dele lá da Arábia. Fez jogos contra o Real Madrid. A notícia que está chegando é que ele não está saindo porque ele está mal, é porque o clube tem que abrir a vaga para um estrangeiro e está precisando de um atacante, faz parte de planejamento. Mas os jogos que ele fez, foi muito bem”, comentou Fábio Carille, nessa quinta, em entrevista à Espn.

“O Arana é um jogador muito qualificado, que treinava com a gente desde 2015, e em 2015 ele já fez vários jogos, quando o Uendel machucou, inclusive naquele jogo decisivo de 3 a 0 contra o Atlético no Independência. A gente sabia que era muito difícil dar errado. Claro, atenderia um monte de equipe, não só do Brasil, como de fora e o Corinthians está atento sim. A diretoria não me passou nada ainda, mas é claro que a partir do momento em que uma equipe coloca um jogador dessa qualidade, muitas começam a se mexer para que eles possam se fortalecer”, concluiu o técnico.

Guilherme Arana deixou o clube alvinegro com três conquistas pelo time principal: o Campeonato Paulista de 2017 e os Brasileiros de 2015 e 2017. Já pela base, Arana foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2015, e no ano anterior chegou até a final mas não conseguiu levantar o troféu, ficando com o vice-campeonato.

Foram 89 partidas disputadas com a camisa da equipe alvinegra e quatro gols marcados, sendo o mais importante deles no clássico contra o Palmeiras no primeiro turno do Nacional de 2017. Foi no Allianz Parque, por sinal, que ele marcou seu primeiro gol como profissional, em 2015.