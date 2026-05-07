Corinthians promete ir à Conmebol após atos de racismo e confusão contra o Santa Fe

O Corinthians se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira sobre os episódios ocorridos durante o empate por 1 a 1 contra o Santa Fe, em Bogotá, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube informou que irá representar formalmente junto à Conmebol para cobrar a apuração dos fatos e punições aos responsáveis.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que irá representar formalmente junto à Conmebol os graves episódios ocorridos durante a partida contra o Independiente Santa Fe, realizada em Bogotá na última quarta-feira, solicitando a apuração rigorosa dos acontecimentos e a adoção das medidas cabíveis”, escreveu o clube em comunicado oficial.

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O Timão classificou como graves os acontecimentos registrados no Estádio El Campín, citando o arremesso de objetos em direção aos jogadores e integrantes da comissão técnica, além de ofensas direcionadas ao goleiro Hugo Souza. O clube também destacou o caso de racismo flagrado nas arquibancadas durante a partida.

As imagens circularam nas redes sociais após serem divulgadas pelo perfil “Casal Coringão”. No vídeo, um torcedor do Santa Fe aparece imitando um macaco em direção aos corintianos presentes no setor visitante. O homem interrompe os gestos ao perceber que estava sendo filmado.

Quinta-feira é dia de #TBTimão! 🔙📘 Que tal uma lembrança especial de quando mais de 70 mil corinthianos invadiram o Rio de Janeiro e o Maracanã para acompanhar a semifinal do Brasileirão de 1976? 🔝 Após a partida terminar empatada em 1 a 1, a estrela do goleiro Tobias… pic.twitter.com/QiU5whFaPd — Corinthians (@Corinthians) May 7, 2026



Ainda na nota, o Corinthians reforçou seu posicionamento histórico no combate à discriminação e pediu medidas mais firmes das autoridades esportivas.

“O clube reforça seu compromisso histórico no combate a qualquer forma de discriminação, violência ou intolerância, dentro e fora dos estádios, e seguirá atuando para que o futebol seja um ambiente de respeito e igualdade para todos”, completou.

Dentro de campo, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Rodallega abriu o placar para os colombianos no segundo tempo, mas Gustavo Henrique marcou nos acréscimos e garantiu um ponto importante para a equipe comandada por Fernando Diniz.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos dez pontos e permaneceu na liderança do Grupo E da Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).