Charles inicia transição, e Corinthians abre preparação para enfrentar o Botafogo

Nesta sexta-feira, o Corinthians iniciou a preparação para o jogo contra o Botafogo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O maior destaque foi o volante Charles, que retornou de uma lesão no calcanhar direito e iniciou a fase de transição física.

🎶 Didididiê ê ê... 🎶 O #CarrosselDaVitóriaDoTimão de hoje é ao som de Raça Negra! 🎵 Cheia de Manias - Raça Negra#VaiCorinthians pic.twitter.com/gEtPUSHCFq — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026

Como foi o treino?

O início da atividade foi com uma ativação na academia e, logo depois, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Barra ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, realizando atividades regenerativas.

O restante do elenco foi a campo e realizou um jogo coletivo, sob os olhares de Fernando Diniz.

O Corinthians volta a treinar na manhã deste domingo, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão encara o Botafogo neste domingo, às 16h, no Nilton Santos.

Desfalques

Para enfrentar o Botafogo, o Corinthians tem uma longa lista de desfalques. Além da dúvida de Charles, o Timão não conta com Gabriel Paulista (suspenso), João Pedro Tchoca (recuperação de cirurgia), Vitinho (dores no quadril), Memphis Depay (transição do departamento médico para os gramados) e Kayke (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp