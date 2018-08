Corinthians fecha o sétimo patrocínio para o seu uniforme

O Corinthians fechou um acordo com a Konami, empresa japonesa que produz o jogo Pro Evolution Soccer (PES), para estampar a logomarca do game virtual na barra frontal do seu uniforme. O anúncio oficial deve ser feito na próxima terça-feira, no evento de lançamento da edição 2019 do PES, por isso a empresa ainda não aparecerá no uniforme no duelo de sábado, contra o Atlético-PR, na Arena Corinthians. A negociação foi informada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

O acerto serve para amenizar a ausência de um patrocínio master, problema com o qual o clube convive desde abril do ano passado, quando acabou o acordo com a Caixa Econômica Federal. De acordo com o diretor de marketing alvinegro, Luis Paulo Rosenberg, o problema será resolvido até o final deste ano.

Sem poder contar com o dinheiro do master, o Alvinegro acumula um prejuízo mensal de R$ 5 milhões de acordo com o último balanço do clube, praticamente forçando a negociação de jogadores. Além de retomar prestígio do Alvinegro no mercado, um novo patrocinador pode aliviar as contas e facilitar a manutenção do atual elenco.

Além da Konami, o Timão tem mais seis acordo de patrocínio: Universidade Brasil, nos ombros; Positivo, nas costas; Minds e Vale Express, nas mangas; Ultra, no calção; e Foxlux, na barra traseira. A equipe do Parque São Jorge não tinha um patrocinador máster desde abril, após o fim do acordo com a Caixa Econômica Federal.