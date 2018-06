Diretor do Corinthians promete patrocínio master até o final do ano

O diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, não titubeou ao assegurar o acerto com um patrocinador master para o clube até o final deste ano. Mesmo sem conseguir uma empresa que banque o valor pedido pelos alvinegros desde a saída da Caixa Econômica Federal, na metade de abril do ano passado, o especialista na função foi firme ao dizer que o Timão não ficará até dezembro sem essa fonte de renda.

“Tenho certeza que teremos um patrocínio ímpar”, disse o dirigente, sendo questionado na sequência se isso aconteceria “neste ano ainda”. “Com certeza”, respondeu um bem humorado Rosenberg, presente à Arena Corinthians para a apresentação do aplicativo Spott, que busca dar uma maior interação do clube com a Fiel.

“Você não tem como fixar prazo em negociação, você dá o melhor de si, abre frentes e tenho certeza que vamos chegar lá”, continuou o corintiano, que apareceu recentemente em uma foto ao lado do presidente do clube, Andrés Sanchez, e do presidente da Mercedez-Benz, Philipp Schiemer.

“Aquela foto eu conheço o Andrés e o presidente da Mercedes, foi uma reunião técnica, na qual exploramos vias de relacionamento. Duas grandes marcas conversando para procurarem sinergias”, justificou, negando que a glamorosa marca de carros seja um dos nomes em vista. “Mercedes não patrocina futebol”, assegurou.

Sem poder contar com o dinheiro do master, o Alvinegro acumula um prejuízo mensal de R$ 8 milhões de acordo com o último balanço do clube, praticamente forçando a negociação de jogadores. Além de retomar prestígio do Alvinegro no mercado, um novo patrocinador pode aliviar as contas e facilitar a manutenção do atual elenco.