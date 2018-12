Corinthians fecha acordo com novo patrocinador para o shorts

Enquanto ainda busca um patrocinador máster para a área nobre de sua camisa, o Corinthians acertou nessa quarta-feira uma parceria de dois anos com a empresa de bebidas Poty. A logomarca ficará estampada nos shorts dos jogadores.

A Ultra Energéticos ocupou o espaço até o fim da atual temporada, mas acabou substituída diante da ausência de um acordo para renovação em 2019.

O clube vai fechar o ano com uma receita de aproximadamente R$ 18 milhões oriunda de patrocinadores no uniforme. A expectativa é grande no acerto de uma parceria longeva a partir do início do Campeonato Paulista. Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing, sonha em chegar ao fim de 2019 com R$ 64 milhões arrecadados.

Por ora, além da Poty no shorts, o Corinthians tem garantido a exposição da Universidade Brasil no ombro e a PES na barra da camisa.