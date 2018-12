Após ano “vazio”, Corinthians confia em patrocínio master para janeiro

A diretoria do Corinthians mantém otimismo quanto à chegada de um patrocinador master para a equipe, mesmo com os 20 meses sem que alguém ocupe o lugar. Depois de o diretor de marketing do clube, Luis Paulo Rosenberg, prometer um nome estampado fixamente na parte frontal da camisa até o final da temporada, algo que não aconteceu, a ideia da diretoria agora é iniciar 2019 já com uma empresa acertada para o espaço nobre do uniforme.

“Estamos trabalhando para que o clube inicie o ano com patrocínio master”, afirmou o diretor financeiro do clube, Matías Romano Ávila, indo ao encontro do que disse o presidente Andrés Sanchez no dia anterior. “Nós vamos arrumar um (patrocínio) nos próximos dias”, falou o mandatário, em entrevista à Kiss FM.

O discurso contrasta com a promessa de Rosenberg em junho, quando o dirigente não titubeou ao assegurar o acerto com um patrocinador master para o clube até o final deste ano. Mesmo sem conseguir uma empresa que banque o valor pedido pelos alvinegros desde a saída da Caixa Econômica Federal, na metade de abril do ano passado, o especialista na função foi firme ao dizer que o Timão não ficaria até dezembro sem essa fonte de renda.

“Tenho certeza que teremos um patrocínio ímpar”, disse o dirigente, sendo questionado na sequência se isso aconteceria “neste ano ainda”. “Com certeza”, respondeu um bem humorado Rosenberg. Com previsão de arrecadar R$ 64 milhões nos patrocínios de 2019, Matias explicou como tem mudado o déficit financeiro corintiano.

“Caixa é arrecadação você faz os lançamentos. Dívida você pode ter dívida de longo e curto prazo. Não fiz milagre, o Corinthians vendeu jogadores, quando você vende você diminui sua dívida também. Melhora a nossa vida. O Corinthians vendeu 109 milhões de reais no ano passado. Gastamos, entre comissões e participação, 26%. No ano passado vendemos 97 milhões e gastamos 57%. Fomos melhorando a arrecadação”, concluiu.