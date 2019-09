Corinthians encerra primeiro turno com a melhor defesa do Brasileirão

Apesar da derrota para o Fluminense neste domingo, o Corinthians encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com bons números na defesa. Após as 19 rodadas disputadas, o Timão é o time menos vazado da competição.

Até o momento, o Corinthians sofreu apenas 12 gols no primeiro turno. A equipe comandada por Fábio Carille foi vazada duas vezes ou mais apenas em dois jogos, contra Bahia e Ceará. Além disso, o time não foi vazado em dez das 19 partidas do Brasileirão.

A solidez defensiva passa muito pela consolidação e do rápido entrosamento da dupla de zaga titular. Gil e Manoel foram escolhidos e bancados por Carille desde o Campeonato Paulista. O camisa 4 teve um início irregular no Timão e foi frequentemente criticado pela torcida, porém logo passou a mostrar segurança por cima e por baixo, passando a ser um dos símbolos da segurança do time.

Os laterais também têm participação fundamental no sistema defensivo do Corinthians. Como Carille já disse publicamente, Fagner evoluiu nos últimos anos e desenvolveu melhor senso de posicionamento, além de tornar-se melhor nos desarmes. Pela esquerda, Danilo Avelar ainda tem dificuldade para apoiar, porém é importante nas bolas aéreas e coberturas de seus companheiros.

Por outro lado, o Corinthians deixa a desejar no ataque. Ao lado do São Paulo, a equipe comandada por Carille marcou 21 gols nas 19 rodadas iniciais, o pior número dentre os nove primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vagner Love e Pedrinho dividem a artilharia do Timão na competição, com quatro gols marcados cada.

No momento, o Corinthians ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 32 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe recebe o Bahia, na Arena, no sábado, às 19h.