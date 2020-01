Corinthians encerra pré-temporada na Flórida diante do Atlético Nacional

O Corinthians volta a campo para fazer sua segunda e última partida de pré-temporada neste sábado, às 19h30, no Exploria Stadium, em Orlando, diante do Atlético Nacional, da Colômbia, pela segunda rodada da Copa Flórida, nos Estados Unidos.

Depois de uma animadora estreia, com grande atuação de Luan, o Timão deve ter vida mais complicada contra os colombianos. No primeiro jogo de Tiago Nunes no comando, o Alvinegro se impôs do apito inicial ao fim, diante do New York City FC, e venceu por 2 a 1.

Contudo, o adversário da vez deve trazer mais dificuldade e será um bom teste, já pensando na disputa da Libertadores. Também na última quarta-feira, o Atlético Nacional empatou em 0 a 0 com o Palmeiras e acabou perdendo o duelo na disputa de pênaltis. Apesar da derrota na marca da cal, o campeão continental de 2016 teve chances de sair vitorioso e incomodou os palmeirenses em diversas oportunidades.

A tendência é que Tiago Nunes faça novamente uma série de substituições durante a partida, justamente para aproveitar a pré-temporada e realizar testes, como foi diante do New York City. O time titular deve ser o mesmo, com Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique, Lucas Piton, Cantillo, Camacho, Luan, Janderson, Ramiro e Boselli.

Sem tempo para descanso, o Corinthians retornará ao Brasil e já na próxima quinta-feira faz seu primeiro jogo oficial em 2020, contra o Botafogo-SP, pela estreia do Campeonato Paulista, às 21h30, em Itaquera.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO NACIONAL-COL

Local: Exploria Stadium, Orlando, Estados Unidos

Data: 18/01/2020

Hora: 19h30 (de Brasília)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Cantillo, Camacho e Luan; Janderson, Ramiro e Boselli.

Técnico: Tiago Nunes

ATLÉTICO NACIONAL: Quintana; Muñoz, Helibelton Palacios, Braghieri e Mafla; Perlaza, Sebastián Gómez, Neyder Moreno, Andrés Andrade e Vladimir Hernández; Fabián González.

Técnico: Pompilio Páez.