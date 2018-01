Corinthians encara o Sport pela segunda fase da Copinha

Nesta sexta-feira, às 17h15 (de Brasília), o Corinthians irá enfrentar o Sport pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Doutor Adhemar de Barros, a Fonte Luminosa. Quem avançar irá ter pela frente o vencedor do confronto entre São Carlos e Ferroviária. Em caso de empate, a partida vai para as decisão por pênaltis.

Na primeira fase, o Timão terminou na primeira colocação do seu grupo a ter sete pontos e, por causa disso, teve o direito de permanecer em Araraquara. Por sua vez, a equipe pernambucana precisou deixar Itapira, que fica a cerca 2h30 de Araraquara, porque ficou em segundo lugar do seu grupo.

A partida da sexta-feira será uma reedição da Copa do Brasil sub-17 da temporada de 2016, que terminou com o time paulista, que já venceu dez vezes a Copinha, como campeão. Grande parte dos jogadores daquela geração estão nos elencos sub-20 que irão a campo pela segunda fase.

“Nos três jogos que fizemos na Primeira Fase nós que tínhamos que buscar a iniciativa da partida e o gol. Os adversários jogaram no erro da gente e isso foi a principal dificuldade. Quando se joga com a bola e para frente é necessária maturidade. Na copinha não há jogo fácil, mesmo com o baixo investimento de algumas equipes. Temos que ter paciência em alguns jogos e isso vai ser bom para o amadurecimento dos atletas”, declarou Júnior Câmara, treinador do Sport, que também exaltou o time do Corinthians.

A provável escalação do Alvinegro é Diego; Samuel, João, Ronald e Carlos Augusto; Lucas Minele e Renan Areias; Rafael Bilu, Fabricio Oya e Vitinho; Nathan. Ramón, que marcou o gol que deu a classificação em primeiro lugar, é uma das principais opções no banco de reserva.