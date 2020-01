Corinthians encara o Botafogo-SP na estreia do Paulistão

A primeira partida oficial do Corinthians em 2020 ocorre na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Botafogo-SP. Após realizar a pré-temporada nos Estados Unidos, o Timão disputa a primeira rodada do Campeonato Paulista ao lado de sua torcida, em Itaquera.

Ativo no mercado, o Corinthians não deve contar com todos os seus reforços no confronto com o Botafogo-SP. Nomes como Sidcley e Cantillo, por exemplo, devem estrear apenas nas próximas rodadas. Por outro lado, Tiago Nunes pode contar com Luan, que foi o grande destaque do Alvinegro na Copa da Flórida. Além do camisa 7, nomes como Pedro Henrique e Camacho, que retornaram de empréstimo, devem ganhar uma chance na equipe.

Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio falou sobre as peças que a equipe tem à disposição: “Fagner e Gil a gente já se conhece há muito tempo, Pedro também, foi bom, saiu e foi campeão, ele e Camacho, legal quando o jogador é emprestado e é vitorioso. Mostra o quanto são comprometidos. Piton grande menino, vamos dar suporte a ele. Cantillo é muito bom, temos também Bruno, Marllon, Michel, Sidcley, estamos bem servidos com jogadores que são comprometidos e vão nos ajudar”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Do lado dos visitantes, a pré-temporada também contou com diversas mudanças, incluindo no comando técnico. O técnico Wagner Lopes foi anunciado no final de 2019 e chega para a sua segunda passagem no clube de Ribeirão Preto.

A expectativa do Botafogo-SP é fazer uma campanha melhor no Campeonato Paulista em relação a 2019. Na última edição, a equipe lutou contra o rebaixamento, mas evoluiu apenas nas rodadas finais.

Saiba mais sobre o Botafogo-SP

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BOTAFOGO-SP

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data: 23 de dezembro de 2020 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira

Auxiliares: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard e Camacho; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli

Técnico: Tiago Nunes

BOTAFOGO-SP: Darley; Val, Reginaldo, Didi e Guilherme Romão; Ferreira e Willian Oliveira; Murilo Oliveira, Murilo e Ronald; Diego Cardoso

Técnico: Wagner Lopes