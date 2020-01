Saiba mais sobre o Botafogo-SP, adversário do Corinthians na estreia do Paulistão

Iniciando um trabalho novo com Tiago Nunes, o Corinthians busca chegar ao seu 31º título do Campeonato Paulista. O primeiro desafio do Timão no estadual será contra o Botafogo-SP, na quinta-feira, às 21h30, na Arena.

O time de Ribeirão Preto conta com a experiência de Wagner Lopes no banco de reservas. O treinador de 50 anos, que foi anunciado em novembro do ano passado, chega a sua segunda passagem pelo clube. Em 2019, o técnico foi campeão goiano pelo Atlético-GO.

O elenco não conta com nenhum medalhão do futebol brasileiro. O clube aposta na mescla entre experiência e juventude para ter sucesso na competição. Na lateral-esquerda, o Pantera tem Gilson, ex-Botafogo, de 33 anos. Já no ataque, Diego Cardoso, revelado pelo Santos, chega como esperança de gols.

O Botafogo ainda não levantou a taça de campeão paulista em sua história. A melhor campanha da equipe na competição foi em 2001, quando foi vice. Na ocasião, o Pantera perdeu o primeiro jogo por 3 a 0 para o Corinthians e, na segunda partida, as equipes empataram sem gols.

No ano passado, o Botafogo brigou contra o rebaixamento no Paulistão até a última rodada. A equipe conseguiu se recuperar na reta final do campeonato e terminou o torneio apenas na décima colocação geral.

O Botafogo está no grupo B do Campeonato Paulista, ao lado de Palmeiras, Novorizontino e Santo André. Depois de enfrentar o Corinthians, o Pantera terá pela frente a Ponte Preta, no domingo, às 16h, em casa.