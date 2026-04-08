Corinthians sofre empate do Botafogo nos acréscimos pelo Brasileirão Sub-20

Nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Corinthians empatou com Botafogo em 1 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Bahia marcou o gol do Timão, enquanto Miguel Caldas fez para o Glorioso.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assume o quarto lugar da competição, com oito pontos. Por outro lado, o Botafogo é o 12º do campeonato, com cinco pontos.

📋 Resumo do jogo

⚪BOTAFOGO 1 x 1 CORINTHIANS ⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 07 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Bahia, aos 11' do 1°T (Corinthians)

⚽ Miguel Caldas, aos 47' do 2°T (Botafogo)

Como foi o jogo

O Corinthians abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio, o goleiro Cleber Lucas saiu mal e Bahia, na segunda trave, aproveitou para completar para o gol livre. O empate do Botafogo veio aos 46 minutos da etapa final. Após bate e rebate na área, Miguel Caldas finalizou e contou com desvio para vencer o goleiro Matheus, que foi muito acionado durante o jogo.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Santos

Competição: Brasileirão Sub-20 - 6ª rodada

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Botafogo

Jogo: Cuiabá x Botafogo

Competição: Brasileirão Sub-20 - 6ª rodada

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 16h (de Brasília)