Corinthians é denunciado pelo STJD por três infrações em Majestoso e pode ser multado

Após os incidentes registrados no Majestoso do último domingo, o Corinthians foi denunciado pelo STJD por atraso no retorno ao campo após o intervalo, uso irregular do uniforme de Hugo Souza e arremesso de objetos no gramado. Somadas, as punições previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) podem render ao clube uma multa de até R$ 203 mil.

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Devido ao atraso de cerca de três minutos para retornar do intervalo, o Corinthians foi enquadrado no artigo 206 do CBJD. A punição prevista para o caso é uma multa que varia entre R$ 100 e R$ 1 mil por minuto de atraso. Sendo assim, o Timão pode ser punido em até R$ 3 mil.

Árbitro do clássico contra o São Paulo, Anderson Daronco registrou na súmula da partida que Hugo Souza teria utilizado um uniforme de cor diferente do que havia sido estabelecido.

A princípio, o goleiro deveria atuar de laranja, mas entrou com uma camisa cinza, considerada semelhante às cores do uniforme de linha do São Paulo. Caso seja condenado, o Corinthians poderá arcar com uma multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, conforme o artigo 191, inciso III.

A última acusação é sobre os arremessos de objetos no campo durante a comemoração dos jogadores do São Paulo após o primeiro gol da equipe tricolor. No lance, o autor do gol, Luciano, celebra ao lado da bandeira de escanteio, junto aos companheiros. Neste momento, os torcedores atiraram um óculos, cigarro eletrônico e um isqueiro no campo e chegaram a atingir Calleri.

De acordo com o artigo 213, inciso III, a multa para este caso também varia entre R$ 100 e R$ 100 mil. Este caso também prevê a perda de mando de campo em casos graves ou que prejudiquem o seguimento da partida.

GH já sabia como o Raniele iria fazer o gol no Majestoso! 😂#VaiCorinthians pic.twitter.com/RYLNIGDuMG — Corinthians (@Corinthians) May 12, 2026

Bobadilla sofre denúncia

Bobadilla também foi denunciado pelo STJD devido ao suposto gesto obsceno na comemoração do primeiro gol do São Paulo. Ele não chegou a ser expulso durante a partida. Na ocasião, Anderson Daronco, árbitro do confronto, explicou a decisão tomada em campo.

"Após revisão, percebo que o jogador do São Paulo comemora o gol, mas não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação. Sem cartão", anunciou Daronco, após a análise no árbitro de vídeo.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)