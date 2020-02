Corinthians divulga relacionados contra o Santo André com novidade no gol

O Corinthians divulgou nesta terça-feira os 22 jogadores relacionados para a partida desta quarta-feira, contra o Santo André, às 21h30 na Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Com Cássio suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o destaque ficou para o goleiro Guilherme, relacionado pela primeira vez na carreira. O jovem arqueiro de 19 anos chegou ao Timão em 2014 para compor o sub-15.

Walter será o titular da equipe de Tiago Nunes. O goleiro não entra em ação desde o empate com o Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. No Derby, o aequeiro defendeu um pênalti cobrado por Gustavo Scarpa.

Outro atleta suspenso para o jogo, Camacho dará lugar a Gabriel na escalação inicial. O Timão ainda terá Richard como opção para o setor. Novo reforço do Alvinegro, Éderson ainda não teve sua situação regularizada.

Com isso, o Timão deverá ter: Walter; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo e Luan; Yony González, Vagner Love (Everaldo) e Boselli.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Guilherme e Walter

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton, Michel e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Pedrinho e Richard

Atacantes: Boselli, Everaldo, Janderson, Matheus Davó, Vagner Love e Yony González

