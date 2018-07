Corinthians deve segurar Jadson; Andrés dá indireta sobre Dudu

Reserva na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, em Itaquera, o meia Jadson está próximo de prolongar a sua estadia no Corinthians. O clube encaminhou a renovação do contrato do jogador, com validade até o final do ano, por mais duas temporadas.

Após a partir deste meio de semana, o presidente Andrés Sanchez confirmou que a negociação para a manutenção de Jadson no elenco está avançada. Irônico, porém, ele também lembrou que os atletas do Corinthians são constantemente assediados por clubes do exterior e “podem ser vendidos a qualquer momento”.

Aos 34 anos, Jadson está em sua segunda passagem pelo Corinthians. A primeira começou com uma troca com o São Paulo pelo atacante Alexandre Pato, em 2014. Desde então, o armador acumulou 179 jogos e 43 gols pelo clube, com dois títulos de Campeonato Paulista e dois de Campeonato Brasileiro conquistados.

Indireta

Com o seu mau humor característico, Andrés Sanchez aproveitou para provocar o Palmeiras ao ironizar o fato de o Corinthians vender titulares com facilidade. O rival rejeitou uma vultuosa proposta do Shandong Luneng, da China, pelo atacante Dudu.

“Para a imprensa, chega proposta todo dia. Tenho que conviver com isso. A janela está aberta. O dólar, R$ 4. Se um clube vem e o jogador quer ir embora, não tem jeito. Vocês vão ver o que acontecerá lá do outro lado, segurando jogador”, disse Andrés, sem citar Dudu e o Palmeiras.

Apesar das baixas, o Corinthians também tem se reforçado. O último a chegar foi o jovem volante Douglas, vindo do Fluminense, que esteve em Itaquera nesta noite. Andrés Sanchez ratificou o acordo com o atleta.