Corinthians deve ceder Léo Príncipe ao Vitória de Setúbal

Sem entrar em campo desde 10 de janeiro, o lateral direito Léo Príncipe deverá ser emprestado pelo Corinthians ao Vitória de Setúbal, de Portugal, por uma temporada. O contrato do jogador com o clube paulista vencerá no final de 2019.

Antes reserva imediato de Fagner, Léo Príncipe perdeu espaço neste ano para outro prata da casa, o improvisado Matuan, que convive com as críticas de torcedores. O jogador carioca voltou a ser relacionado para partidas do Corinthians recentemente, pelo técnico Osmar Loss, com quem trabalhou nas categorias de base.

Léo Príncipe tem 21 anos e 23 jogos como profissional na carreira, com um gol marcado. Ele colaborou com a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro de 2016, na Arena Corinthians.

