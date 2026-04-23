Corinthians detalha venda de ingressos para duelo com o Peñarol pela Libertadores; veja valores

O Corinthians divulgou nesta quinta-feira as informações sobre a venda de ingressos para enfrentar o Peñarol, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O confronto está marcado para as 21h (de Brasília) da próxima quinta-feira.

INGRESSOS PARA CORINTHIANS X PEÑAROL! Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Peñarol (🇺🇾), válida pela 3ª rodada da CONMEBOL Libertadores, que acontece no dia 30/04, às 21h! 🎟️ Saiba mais 👉🏼 https://t.co/QUDlrKNSGi Atenção às nossas… pic.twitter.com/vdVLwX7cCe — Corinthians (@Corinthians) April 23, 2026

As vendas terão início nesta quinta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A abertura começa às 18h para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

No dia seguinte, a partir das 9h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 11h, será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.

Às 13h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 15h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais. Por fim, às 17h, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. Na segunda-feira, às 11h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral.

A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 310.

Valores dos ingressos:

NORTE – R$ 80,00

SUL – R$ 200,00

LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 100,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 125,00

LESTE INFERIOR CORNER – R$ 130,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00

OESTE SUPERIOR – R$ 160,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 250,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 290,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 310,00

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