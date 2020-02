Protesto de organizadas do Corinthians ataca Andrés e cobra Luan

A Gaviões da Fiel, a Estopim da Fiel e a Coringão Choop, três torcidas organizadas do Corinthians, comparecerem ao CT Joaquim Grava no fim da tarde desta quarta-feira para protestar contra o momento pelo qual passa o clube. A diretoria foi o alvo principal e quem mais pagou por isso foi o presidente Andrés Sanchez. Tiago Nunes e elenco também foram cobrados. Dos jogadores, apenas Luan foi citado nominalmente.

Por volta das 17h, três ônibus chegaram trazendo os torcedores. Sob chuva, cerca de 200 pessoas começaram a entoar palavras de ordem. Faixas foram estendidas. Bandeirões, fogos e bateria também foram utilizados.

De cara, os organizados deixaram clara a insatisfação com Andrés Sanchez e também com Duílio Monteiro Alves e Vilson Meneses, homens fortes da diretoria de futebol. Os torcedores pediram a saída imediata do trio.

O evento durou aproximadamente 40 minutos. Veja, abaixo, os cânticos entoados durante o protesto:

“Cadê o planejamento?”

“Time sem vergonha”

“Andrés, c…, fora do Timão”

“Puta, que saudade, quando o Corinthians jogava com vontade”

“Alô, Andrés, vsf, o Coringão não precisa de você”

“Cadê a transparência?”

“Muito dinheiro jogado fora nesse elenco que não sabe jogar bola”

“É raça! Só queremos raça!”

“Joga com raça que a Fiel está com vocês”.

Ainda nesta quarta-feira, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Santo André, equipe do ABC que briga pela liderança geral do Campeonato Paulista, na Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O Timão é o segundo colocado do Grupo D, com oito pontos, e vem de derrota para o Água Santa, fora de casa.

Cobrança forte em cima de Luan! Assista 👇 Na sequência, emendaram "Cadê nossa defesa?".#GazetaTimao pic.twitter.com/XqAKIQEWcV — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) February 26, 2020