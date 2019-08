Corinthians critica árabes para explicar por que Gabriel vai voltar

O Corinthians resolveu se manifestar oficialmente sobre a situação de Gabriel. O volante viajou nessa sexta-feira para assinar contrato com o Al-Hilal, mas, antes mesmo de desembarcar, descobriu que o clube da Arábia Saudita havia desistido do negócio.

O colombiano Gustavo Cuellar, que estava no Flamengo, acabou recebendo a preferência do Al-Hilal.

Em nota oficial, o clube paulista deu sua versão sobre o imbróglio e não deixou de criticar os árabes. “Lamentamos pela falta de profissionalismo da outra instituição envolvida na negociação”, diz a nota.

Gabriel, que agora segue seu vínculo com o Timão, com quem tem contrato até 2021, é aguardado no CT Joaquim Grava neste sábado.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que atendeu à vontade do atleta Gabriel e recebeu do Al-Hilal, da Arábia Saudita, um contrato assinado de compra e venda.

Após o atleta e seus empresários terem aceitado a oferta e o Clube ter concordado com os termos, o Corinthians foi informado na tarde desta sexta-feira (30) que houve desistência por parte da equipe árabe.

O volante Gabriel já estava em deslocamento para realizar exames médicos, e o Corinthians já tinha em mãos todos os documentos necessários.

Lamentamos pela falta de profissionalismo da outra instituição envolvida na negociação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com