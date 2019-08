Al-Hilal fecha com Cuéllar e Gabriel fica no Corinthians

A escolha final do Al-Hilal foi mesmo Cuéllar, do Flamengo. O volante colombiano acertou os últimos detalhes e está prestes a ser anunciado pelo clube da Arábia Saudita, que tinha Gabriel, do Corinthians, como segunda opção. Dessa forma, o jogador do Timão deve retornar da Ásia e permanecer no time do Parque São Jorge.

A informação foi inicialmente publicada pelo Meu Timão e foi confirmada pela Gazeta Esportiva. Gabriel tinha sido liberado para viajar à Arábia Saudita e assinar com o Al-Hilal, porém foi avisado pelo Corinthians da desistência do clube asiático.

Gabriel foi preterido por Cuéllar e permanecerá no Corinthians (Foto: Mauro Pimentel/AFP)O Al-Hilal não escondeu que sua prioridade era Cuéllar e Gabriel o “plano B”. O colombiano foi o primeiro alvo na janela de transferências em agosto, porém, foi recusada a primeira oferta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões).

Com o fracasso no Rio de Janeiro, os árabes ofereceram 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) pelo volante do Corinthians. Clube e atleta aceitaram a proposta, e Gabriel chegou a embarcar nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes.