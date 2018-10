Corinthians contrata promessa e impõe multa de R$ 86 milhões

Enquanto os atacantes do elenco profissional decepcionam, o Corinthians aposta na base. Na noite dessa segunda-feira, o clube do Parque São Jorge fechou a contratação de Matheus Mello, jovem de apenas 16 anos. A confiança no garoto é tão grande que sua multa ficou estipulada em 20 milhões de euros (R$ 86 milhões).

“Feliz demais com esse passo dado na minha carreira. Um grande clube, que sempre sonhei, dono da maior torcida do Brasil. Obrigado a todos que acreditaram no meu futebol, à diretoria, minha família… Que seja o início de uma linda história” comentou o atacante.

Matheus foi destaque da Taça BH nesse ano e já defendeu Sport e Uberlândia. A princípio, o reforço chega para a temporada 2019 da equipe Sub-17 do Corinthians.