Corinthians contabiliza 69 cadeiras quebradas e promete cobrar Vasco

O estrago da grande confusão envolvendo o setor destinado à torcida visitante em Itaquera, na vitória do Timão para cima do Vasco, foi calculado nesta segunda-feira. De acordo com o que foi informado pelo Corinthians, 69 cadeiras foram quebradas pelos torcedores vascaínos no último sábado.

Além das cadeiras, 45 assentos, 39 acabamentos de assentos, 24 encostos e uma porta foram danificados na ocasião.

Torcida do Vasco começou a quebrar e a atirar cadeiras no gramado e em direção a torcida do @Corinthians logo que terminou o jogo. #GazetaTimao pic.twitter.com/dJ25H766uu — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) 17 de novembro de 2018

O Corinthians prometeu cobrar a agremiação carioca pelos danos causados na Arena de Itaquera, assim que o prejuízo financeiro for contabilizado.

No último sábado, os vascaínos começaram a quebrar as cadeiras do estádio e a atirar os objetos em direção ao gramado e aos setores Sul e Leste, os mais próximos e que estavam preenchidos por corintianos.

A Polícia Militar entrou em ação e controlou a situação após alguns minutos, principalmente depois da chegada de reforço. Agressões e muita correria puderam ser vistas por todos. Os torcedores cariocas, que acusaram a torcida do Corinthians de ter lançado uma bomba no setor visitante antes de todo o tumulto, ainda ficaram presos na Arena por muito tempo, até a liberação da PM.