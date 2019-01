35 mil ingressos vendidos de forma antecipada para Palmeiras x Corinthians

Como era esperado, o clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, terá casa cheia neste sábado. A torcida palmeirense comprou, de forma antecipada, 35 mil ingressos.

A boa parcial de vendas acontece apesar do alto preço dos ingressos, que foi motivo de reclamação por parte dos torcedores alviverdes. O ingresso mais barato, no setor gol norte, custa R$ 100 (meia entrada à 50 reais) ao bolso do palmeirense.

Na tarde de ontem, o movimento Ocupa Palestra compartilhou uma nota oficial direcionada à diretoria do Palmeiras. O coletivo pede que tanto o preço dos ingressos, como o preço do programa de sócio-torcedor sejam revistos e reduzidos.

As vendas continuam através das bilheterias do Allianz Parque e, online, pelo site da Futebol Card.

A partida desta sábado será válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista e marca o primeiro confronto entre o Verdão e o Timão em 2019.

O Palmeiras lidera o grupo B com dez pontos e ainda está invicto no campeonato. Já o Corinthians, pressionado depois da derrota contra o Red Bull Brasil, está na terceira colocação do grupo C, com quatro pontos.