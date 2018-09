Corinthians chega à 24ª rodada com pior campanha nos pontos corridos

O Corinthians volta as suas atenções neste meio de semana para a Copa do Brasil, meio mais fácil de a equipe chegar à Copa Libertadores do ano que vem e, ainda em 2018, levantar outra taça. Finalizada a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém, os alvinegros, que encaram o Flamengo, às 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, no Maracanã, amargam a pior campanha do clube na história dos pontos corridos até o momento.

Ainda sem falar em se afastar do rebaixamento, com as lamentações voltando-se principalmente ao G6 do torneio, o Timão viu seu desempenho errante do primeiro turno piorar ainda mais na segunda metade da competição, com apenas quatro pontos conquistados em cinco rodadas. Dessa forma, a performance foi superada pelas piores marcas registradas até então no Alvinegro neste modelo de disputa do Nacional.

A comparação que chama atenção é com o ano de 2007, quando o Timão também virou o turno com 26 pontos conquistados. Naquela ocasião, porém, a equipe somou sete dos 15 pontos disputados nas cinco primeiras rodadas do returno, mostrando um desempenho superior ao apresentado pelo time atual.

Os piores dados, no entanto, vinham de um ano antes. Afetado pela queda na Libertadores da América e o desmanche da equipe formada para ganhar aquele título, com as saídas de Ricardinho, Tevez e Mascherano, o Alvinegro fez apenas 20 pontos naquele primeiro turno. Com uma reação surpreendente, porém, fez dez pontos no começo da metade final e superaria a pontuação atual no número de vitórias (9 a 8).

Diferentemente daquelas ocasiões, porém, o Timão ainda não chegou perto da zona de rebaixamento, ainda que esteja a uma distância menor dela (seis pontos) do que da Libertadores (11 pontos). Para que isso siga sem acontecer, o próximo duelo aparece como uma disputa direta.

O rival é o Sport, primeiro time da degola, às 19h (de Brasília) do domingo, na Arena Corinthians. Caso vença, o Timão abre nove pontos do Z4 e volta os olhos para a parte de cima da tabela. Um revés, no entanto, provoca a aproximação perigosa das equipes de baixo e pode ligar o alerta ao alvinegro.

Veja o desempenho do Corinthians até a quinta rodada do returno nos pontos corridos:

2003 – 48,8% de aproveitamento

2004 – 52,3% de aproveitamento

2005 – 58,9% de aproveitamento

2006 – 41,6% de aproveitamento (9 vitórias)

2007 – 45,8% de aproveitamento

2009 – 51,3% de aproveitamento

2010 – 65,2% de aproveitamento

2011 – 59,7% de aproveitamento

2012 – 44,4% de aproveitamento

2013 – 43% de aproveitamento

2014 – 54,1% de aproveitamento

2015 – 70,8% de aproveitamento

2016 – 55,5% de aproveitamento

2017 – 73,6% de aproveitamento

2018 – 41,6% de aproveitamento (8 vitórias)