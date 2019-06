Corinthians oficializa a renovação do contrato de Gustagol

Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva, o Corinthians acertou a renovação do contrato do atacante Gustagol. O vínculo do centroavante de 25 anos, que terminaria no final de 2020, foi estendido até 31 de dezembro de 2022. A assinatura do novo acordo foi oficializada nesta sexta-feira.

“É o lugar que eu queria estar, o lugar que eu sempre sonhei. Graças a Deus, hoje eu estou podendo viver um momento maravilhoso aqui. Espero continuar aqui e conquistando títulos”, disse o artilheiro à Corinthians TV.

O artilheiro do Timão na temporada, com 10 gols em 37 jogos, escolheu o gol no amistoso contra o Santos, durante a pré-temporada, como seu preferido pelo clube. “O primeiro a gente nunca esquece, e esse ficou marcado porque foi a minha retomada aqui dentro”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Gustagol chegou ao Corinthians em 2016, mas foi emprestado para Bahia, Goiás e Fortaleza antes de se firmar no clube. Depois de um grande ano de 2018 no Fortaleza, no qual marcou 14 gols na Série B, o atacante conquistou seu espaço no Timão com um grande início de temporada coroado com seu primeiro título no clube.