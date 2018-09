Corinthians antecipa concentração e elenco dorme dois dias no CT

O Corinthians mais uma vez decidiu antecipar a sua concentração antes de um jogo decisivo da temporada. Comumente realizada apenas na véspera dos duelos, a reunião dos atletas no CT Joaquim Grava foi estendida por um dia a mais devido à importância dada ao duelo contra o Flamengo, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

O expediente já havia sido realizado na partida frente ao Colo-Colo, no final do mês passado. Ainda sob o comando de Osmar Loss, os jogadores e a comissão técnica chegaram ao consenso de que essa seria a melhor forma de se preparar para a partida. Apesar da eliminação, o Timão venceu aquela partida por 2 a 1.

“Já estamos todos aqui, concentração começa hoje. Vamos com tudo para esse jogo”, comentou à Gazeta Esportiva o meia Jadson, em conversa realizada após o treino da tarde desta segunda-feira. Apenas os reservas que não começaram a partida frente ao Internacional estiveram no gramado, enquanto os titulares ficaram na parte interna.

A diferença é que, frente aos chilenos, a delegação treinou pela manhã, foi liberada para almoçar em casa e só se reapresentou na parte da noite. Dessa vez, os atletas trabalharam na parte da tarde e já ficaram para o jantar. “Acho que, para um jogo importante como esse, vale a pena a concentração. Eu encaro naturalmente”, explicou Jadson. um dos mais experientes do elenco.

Depois de empatar por 0 a 0 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Alvinegro tenta uma vitória simples para avançar à decisão do torneio nove anos após sua última presença, quando ganhou o título da edição de 2009. Empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis.