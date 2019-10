Corinthians alcança marca negativa inédita sob o comando de Carille

O Corinthians nunca havia ficado seis jogos seguidos sem vencer sob o comando do técnico Fábio Carille. A marca negativa foi alcançada neste sábado, depois do empate por 0 a 0 com o Santos, na Arena de Itaquera.

A última vitória corintiana aconteceu contra a Chapecoense, fora de casa, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro empates e duas derrotas. Ou seja, o time somou apenas quatro pontos de 18 possíveis.

O Corinthians empatou com Grêmio e Athletico, perdeu o clássico para o São Paulo, voltou a empatar com o Goiás, caiu diante da Raposa e também não saiu do zero com o Peixe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em março de 2017, quando ainda era uma principiante na função, Carille passou por uma sequência ruim. Empatou com Ponte Preta, Luverdense, perdeu para Ferroviária e obteve mais duas igualdades frente a Red Bull Brasil e São Paulo.

A seca só acabou só acabou na Arena, com a vitória por 3 a 1 sobre o Linense. Foram cinco jogos, quatro empates e uma derrota.

Fábio Carille, que não pôde ficar no banco de reservas durante o clássico deste sábado por causa de uma suspensão, volta na quarta-feira, quando o Corinthians vai encarar o CSA, em Maceió. A pressão sobre o técnico cresce a cada rodada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com