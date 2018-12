Corinthians age rápido no mercado e busca confiança para 2019

O Corinthians agiu rapidamente no mercado de transferências e, menos de duas semanas depois de terminar sua participação no Campeonato Brasileiro, já tem uma base formada e Fábio Carille, um técnico vencedor, assegurados para a próxima temporada. Ainda que reste alguns setores para satisfazer o novo velho comandante, como a lateral esquerda, há convicção no Alvinegro que a diretoria já deu uma resposta às críticas dos últimos meses.

A análise no clube é que, além do dano esportivo, como a ausência na Copa Libertadores da América deste ano, o segundo semestre ruim deixou uma marca negativa no moral da equipe. Bicampeão do Brasileiro nos últimos quatro anos e time mais vitorioso da década, o Timão brigou pela primeira vez contra o rebaixamento desde que retornou à Série A, em 2009.

Soma-se a isso o fato de ter mostrado uma perda na força como mandante. Foram 35 pontos atuando em Itaquera no Brasileiro, pior marca desde a inauguração do estádio, além do título perdido contra o Cruzeiro, em plena Arena, primeira vez em que o adversário pontuou atuando no local. Flamengo e Grêmio também quebraram tabus e lá venceram pela primeira vez.

Daí veio o diagnóstico que uma ação rápida no mercado seria essencial para mudar o humor da torcida. Andrés Sanchez buscou um acerto com Fábio Carille antes mesmo do final do Brasileiro. O técnico praticamente abriu essa missão e já serviu como resposta inicial à Fiel, ainda maravilhada pelo desempenho das equipes do treinador entre 2017 e 2018.

Com nomes até então modestos em campo, como André Luis, da Ponte Preta, e Richard, do Fluminense, o Timão “atendeu” os pedidos por reforço acertando a chegada do meio-campista Ramiro. Titular do Grêmio campeão da Copa do Brasil e da Libertadores nos últimos anos, atleta chega para retomar a personalidade vencedora do clube do Parque São Jorge.

A ideia é que os nomes a partir de agora sigam essa linha, apenas atletas com passado vencedor e condição de chegar já como titular. O meia Sornoza e o atacante Luan são os mais próximos, restando detalhes para que ambos sejam anunciados. O técnico Fábio Carille, que antecipou a volta ao Brasil para segunda-feira, já ajudava nas negociações da Arábia Saudita. Agora, porém, deve entrar integralmente na busca alvinegra.