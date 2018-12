Corinthians confirma contratação de Ramiro até o final de 2022

O Corinthians oficializou na tarde desta quinta-feira a contratação do meio-campista Ramiro, do Grêmio. O anúncio foi feito por meio do Twitter do clube, O jogador de 25 anos, que se destacou nas duas últimas temporadas sob o comando de Renato Gaúcho assinou contrato até o final de 2022 e é o quinto reforço confirmado pelo clube para a atual temporada.

De acordo com o comunicado do Alvinegro, o Timão efetuou a compra de 70% dos direitos do meio-campista e seu vínculo será válido, inicialmente, até o fim de 2022. A negociação, a princípio, não representa custos adicionais ao clube, que “livrou” o Grêmio de ter de pagar R$ 10 milhões ao final do próximo ano por causa de um acordo do clube gaúcho com o empresário Giuliano Bertolucci.

O atleta, que estava de férias nos Estados Unidos e retornou ao Brasil só para definir os detalhes da sua chegada, ainda passará por exames médicos para concluir a contratação. Ele se reapresenta com o restante do elenco no dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

Relevado no Juventude e no Grêmio, Ramiro tem no currículo como principal conquista a Copa Libertadores de 2017, além de ter participado ativamente no título da Copa do Brasil de 2016 e do Gaúcho. Aprovado por Fábio Carille, ele é volante de origem, mas atuou nos últimos dois anos como um ponta direita no 4-2-3-1, bastante preocupado com a parte defensiva.

Além do ex-gremista, o Timão já tem certas para o ano que vem as contratações do lateral direito Michel Macedo, do volante Richard e dos atacantes Mosquito e André Luis.