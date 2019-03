Corinthians acerta mais um patrocínio para sua camisa

A Rede de Postos de Combustíveis Ale vai estampar sua marca na camisa do Corinthians, mais precisamente nas laterais, abaixo das mangas, ao lado do logotipo do Banco BMG. A informação foi dada pelo jornalista José Eduardo Savoia. A Gazeta Esportiva confirmou que o acordo está firmado por um período de dois anos, mas o valor ainda é mantido em sigilo pelo clube.

No último domingo, a Gazeta Esportiva revelou que o departamento de marketing do Corinthians também está próximo de fechar uma parceria para exposição nas mangas. A expectativa é chegar a R$ 50 milhões em patrocínios só com a camisa.

O principal acordo é com o Banco BMG, que gera R$ 12 milhões fixos, além do repasse pelo o que a instituição financeira garimpar graças ao vínculo com os torcedores corintianos. Para 2019, a diretoria alvinegra recebeu R$ 30 milhões.

“O Corinthians pegou 12 (milhões de reais) desse ano, 12 do ano que vem e seis de um futuro lucro”, explicou Andrés Sanchez, em coletiva de imprensa dia 26 de janeiro. “Ano que vem vai vir aquilo que der de lucro, 50% para o Corinthians”, completou.

Atualmente, sem contar com o BMG, o Corinthians tem as seguintes parceria ligadas ao seu uniforme, segundo a assessoria do clube: PES (R$ 4,5 milhões anuais), Positivo (R$ 8 milhões anuais, mais participação nos lucros), Joli (R$ 4 milhões), Universidade Brasil (R$ 8 milhões) e Poty (R$ 5 milhões). O total é de R$ 29,5 milhões.