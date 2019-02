Corinthians acerta a contratação do volante Júnior Urso até 2021

A cabeça do elenco do Corinthians está toda voltada para o jogo com o Palmeiras, mas a diretoria segue em busca de reforços para a equipe na temporada 2019. Neste sábado, o clube definiu a contratação do volante Júnior Urso, de 29 anos.

Revelado no Santo André com passagens por Avaí, Coritiba e Atlético-MG, o atleta estava no Guangzhou R&F, da China, mas rescindiu seu contrato nesta semana. Nas redes sociais, o ex-goleiro e comentarista Ronaldo Giovaneli já falava sobre o acerto com o meio-campista na manhã deste sábado.

O contrato do Corinthians com Júnior Urso é de três temporadas. O jogador é aguardado neste domingo para realizar exames médicos e assinar o vínculo. Por estar em atividade até dois meses atrás, Urso só precisa fazer a parte cardiológica das avaliações.

Júnior Urso chegou a ser sondado por outro clube grande da capital paulista antes de acertar com o Corinthians. A direção do São Paulo fez uma consulta, mas desistiu de um acordo em função da pretensão salarial e de luvas do atleta.