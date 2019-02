“Cor da vitória”: Corinthians provoca Palmeiras em série de Tweets

Na tarde deste sábado, o Corinthians conquistou importante vitória no Derby diante do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Com o resultado, o Corinthians chegou a sete pontos no Campeonato Paulista e divide a liderança do Grupo C com a Ferroviária. Além disso, o Timão impôs a primeira derrota da temporada ao maior rival.

Depois da vitória, o Corinthians usou seu Twitter para provocar o Palmeiras. Em uma série de publicações, o Timão ironizou, inclusive, o slogan da campanha do novo uniforme do Verdão. Em resposta à frase “verde é a cor da inveja”, o Alvinegro publicou “preto e branco é a cor da vitória”.

#PretoEBrancoÉaCorDaVitória Como de praxe, é o Alvinegro que vence no Allianz Parque! Com gol de Danilo Avelar, deu Corinthians no primeiro Derby de 2019. pic.twitter.com/8efoCUF2eX — Corinthians (@Corinthians) 2 de fevereiro de 2019