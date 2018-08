Com time na cabeça, Loss projeta volta de Romero na quarta-feira

O técnico Osmar Loss já projetou a escalação do Corinthians para a partida contra o Colo-Colo, na quarta-feira, em Itaquera, onde estará em jogo a sobrevivência na Copa Libertadores da América. E um atleta certamente ganhará espaço na equipe – o atacante paraguaio Ángel Romero, que cedeu espaço ao criticado centroavante Roger na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro, porque estava suspenso.

“O Roger teve uma função muito importante para o tipo de jogo que a gente se propôs a fazer contra o Paraná, de pressionar os zagueiros. Na quarta-feira, o Romero deve voltar. Vamos estudar, mas essa é a tendência”, comentou Loss, praticamente sem dúvidas em sua formação. “A gente já tem uma ideia estabelecida do que pretende”, avisou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nas últimas semanas, em que o Corinthians enfrentou período de turbulência, o técnico lidou com o dilema de voltar a compor o seu time com um centroavante. Contra o Paraná, essa escolha foi facilitada porque Romero havia sido expulso na rodada anterior do Brasileiro, diante do Fluminense.

Seja como for, Loss gostou do que viu diante do lanterna do Campeonato Brasileiro, no sábado, em casa. “Tivemos um jogo um pouquinho mais vertical, até fugindo do toque de bola, com mais enfrentamentos. O Clayson partiu para cima em diversos lances, assim como o Pedrinho, o Vital, o Araos… Foi um time que enfrentou mais oponente. Talvez isso tenha gerado mais oportunidades de finalização”, avaliou.

A mudança não significa que o Corinthians necessariamente atuará assim também nos torneios que prioriza, a Libertadores e a Copa do Brasil. “Você muitas vezes ganha essas competições jogando feio”, contrapôs Loss. “Mas sou um treinador que acha que o bom desempenho facilita a vitória. Ainda não fomos brilhantes tecnicamente, mas tivemos momentos de lucidez. Há muito a melhorar”, conscientizou-se.

Osmar Loss reencontrará os jogadores do Corinthians na manhã desta segunda-feira, na reapresentação da equipe no CT Joaquim Grava. O goleiro Cássio, substituído por Walter ainda no primeiro tempo da partida contra o Paraná, porque se queixou de dores no quadril, passará por avaliação médica. No dia seguinte, o time que enfrentará o Colo-Colo será ensaiado e definido.