Com redução salarial, Jadson festeja novo contrato com o Corinthians

O meia Jadson assinou o seu novo contrato com o Corinthians, válido por mais duas temporadas (o compromisso anterior tem validade até o final deste ano), e comemorou com um vídeo divulgado pelo clube neste sábado. O novo acordo prevê redução nos salários do atleta que fará 35 anos em 5 de outubro, em função da idade avançada.

“Estou muito feliz. Queria agradecer à diretoria por acreditar no meu trabalho, aos jogadores, à torcida e ao meu estafe”, comentou Jadson, em um trecho do vídeo. “Mais dois anos no Corinthians. Podem esperar, que vou honrar essa camisa como sempre honrei. E vai Corinthians! É nois!”, completou.

Jadson está na sua segunda passagem pelo Corinthians. A primeira iniciou em 2014, quando foi trocado com o São Paulo pelo atacante Alexandre Pato. Desde então, acumulou 181 jogos e anotou 43 gols, conquistando dois títulos paulistas (2017 e 2018) e dois brasileiros (2015 e 2017). Em 2016, o meia defendeu o Tianjin Quanjian, da China.

Na atual temporada, Jadson tem o desafio de substituir o amigo Rodriguinho, vendido ao egípcio Pyramids, na armação central do ataque do Corinthians. O meia havia se acostumado a atuar na ponta direita sob os comandos de Tite e Fábio Carille.