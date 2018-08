Com Díaz e base, Corinthians descarta reforços para repor Marquinhos

O Corinthians perdeu no último final de semana o meia Marquinhos Gabriel, negociado com o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, mas não pensa em contratar um jogador para suprir a ausência do atleta. O entendimento da diretoria é que o paraguaio Sérgio Díaz, cada vez mais perto de estrear, e os atletas das categorias de base são o bastante para que Osmar Loss não tenha tanto prejuízo técnico.

Ainda que fosse um jogador pouco elogiado pela torcida corintiana, Marquinhos teve papel relevante no elenco durante a temporada, marcando dois gols e participando em 26 jogos até o momento, sendo seis deles como titular. O último foi na semana passada, quando inclusive marcou um gol na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

As pessoas ouvidas pela reportagem, no entanto, foram enfáticas ao avaliar bem o começo de Díaz com os companheiros. O jogador treinou algumas vezes durante as últimas semanas com a equipe sub-20, mostrando boa movimentação. Sem atuar desde novembro de 2017 por causa da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele deve estar à disposição entre esse e o próximo final de semana.

Com vínculo válido até o final do ano que vem, Díaz preenche naturalmente a lacuna deixada por Marquinhos na visão dos corintianos, que também apontam opções da base como apostas válidas no setor. Fessin e Rafael Bilu, canhotos como o antigo camisa 31, são monitorados e podem subir caso Loss veja necessidade para completar treinamentos até o final do ano.

Bilu, que renovou contrato recentemente com multa rescisória milionária (50 milhões de euros), é quem recebe mais elogios de quem acompanha a base mais de perto. Agudo, tem características semelhantes às de Clayson, mas atuando normalmente pelo lado direito.

Fessin, por sua vez, é visto mais como um armador, podendo compor a linha central no meio-campo. Ambos deve ficar no sub-20 para a disputa da Copa São Paulo no começo do ano que vem, mas subir pontualmente sempre que necessário.