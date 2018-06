Colo-Colo se confunde e divulga confronto com Corinthians Cabeçuda

Adversário do Corinthians nas oitavas e final da Copa Libertadores da América, o Colo-Colo incorreu em uma gafe ao promover o confronto definido em sorteio realizado na noite desta segunda-feira, na sede da Conmebol. Em suas redes sociais, o clube chileno trocou o distintivo do Corinthians pelo do Corinthians Cabeçuda.

O Esporte Clube Corinthians Cabeçuda foi fundado em 1935, na cidade catarinense de Laguna, e já não existe mais. A confusão dos chilenos, que corrigiram o equívoco pouco depois, não escapou das brincadeiras dos internautas.

Curiosamente, o erro foi o mesmo cometido pelo Independente Santa Fe, da Colômbia, antes de encontrar o Corinthians pela Libertadores de 2016.

Em 2018, o Corinthians enfrentará o Colo-Colo após a Copa do Mundo da Rússia, entre os dias 7 e 29 de agosto. Se avançar, o clube brasileiro poderá ter um confronto com o Palmeiras nas quartas de final. O grande rival jogará contra o paraguaio Cerro Porteño nas oitavas.