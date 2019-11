Coelho reforça que objetivo do Corinthians é a Libertadores: “Não importa como”

Neste domingo, o Corinthians acabou derrotado para o Botafogo no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória, perdendo a oportunidade de se firmar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Após a partida, o técnico Dyego Coelho reforçou que o objetivo corintiano é alcançar uma vaga no torneio continental de qualquer maneira.

“A meta sempre foi falada aqui dentro: chegar na Libertadores. Não importa como. Jogadores querem, comissão quer, diretoria quer, torcida quer. Vamos dar o máximo para conquistar essa vaga na Libertadores”, declarou o comandante alvinegro em entrevista coletiva.

Apesar do revés, o Timão pressionou, dominou a posse de bola e criou chances de marcar. Perguntado se o estilo de jogo foi implementado pensando na próxima temporada, quando Tiago Nunes assume o comando da equipe, o interino negou.

“Não tem nada a ver com o trabalho do ano que vem. A gente procura fazer o nosso a cada dia, a cada jogo e a cada semana e não tem nada a ver com quem vai chegar no Corinthians. Procuramos fazer com que as coisas no último terço melhore um pouco para nós e temos essa dificuldade. Vamos evoluir a cada semana e, tendo dificuldade ou não, vamos finalizar e vamos tentar incomodar o adversário. É isso que a gente procura fazer”, explicou Coelho.

Com o resultado, o Corinthians se manteve na oitava colocação, com 50 pontos, momentaneamente se garantindo na fase preliminar da Copa Libertadores. Pela próxima rodada, o Timão entra em campo na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), quando encara o Avaí na Arena Corinthians.

