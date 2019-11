Coelho afaga atletas após 1º vitória por 3 gols de diferença no ano

A vitória sobre o Avaí, alcançada na noite desta quarta-feira, foi a primeira por três gols de diferença do Corinthians nesta temporada, iniciada sob o comando de Fabio Carille. Satisfeito com o resultado na arena de Itaquera, o interino Coelho tratou de afagar seus jogadores.

No primeiro tempo, de cabeça, Gustavo abriu caminho para a vitória em cobrança de escanteio de Clayson. Na etapa complementar, Junior Urso recebeu de Pedrinho e ampliou em contra-ataque. Nos minutos finais, Boselli usou o peito para completar cruzamento de Fagner e fechou o marcador.

“Depois do jogo contra o Botafogo, conversei com os jogadores e eles disseram que tinham a sensação de que coisas boas estavam por vir, porque é um time que joga para frente. Hoje, o resultado foi fundamental. Comentei no vestiário que 90% do placar é culpa deles, porque não recuaram em nenhum momento. Isso dá muita confiança”, disse Coelho.

Responsável por marcar o primeiro gol, Gustavo na saída do gramado elogiou o trabalho desenvolvido por Coelho e disse já perceber resultados concretos, apesar do curto período. Em sua entrevista coletiva, o técnico interino mostrou que a reciproca é verdadeira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O que os jogadores procuraram fazer com as ideias que colocamos, principalmente ofensivamente, me deixa muito feliz e mostra que existe um caminho a seguir. Agradeço muito a eles, porque compraram a ideia e fazem com uma satisfação e entrega muito grandes”, declarou.

Com 53 pontos, o Corinthians sobe para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um ponto a mais e pega o Vasco às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi. Pela 36ª rodada, às 18 horas de domingo, o time dirigido por Coelho encara o Atlético-MG, no Estádio Independência.