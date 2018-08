Clayson se desculpa por esguicho de água em torcedores da Chape

Mais calmo algum tempo após a partida contra a Chapecoense, que derrotou o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, o atacante Clayson se desculpou publicamente com os torcedores adversários presentes na Arena Condá. O jogador havia perdido a paciência quando foi substituído pelo jovem Pedrinho no segundo tempo da partida, mas não com o técnico Osmar Loss. Insultado pelo público, reagiu com um esguicho de água.

“Eles acabaram me xingando ali, mas isso não justifica o que fiz. Errei. Peço desculpas pelo ato. Estava saindo de cabeça quente. Fui xingado, mas uma coisa não justifica a outra”, comentou Clayson, sereno.

Quando Clayson deixou o campo, o Corinthians havia acabado de sofrer o gol de empate, marcado pelo estreante argentino Diego Torres, em uma cobrança de falta. Nos acréscimos, o time paulista ainda sofreu a virada, por meio de Doffo. O meia Marquinhos Gabriel foi quem abriu o placar, no primeiro tempo.

O Corinthians voltará à Arena Condá já na quarta-feira, para enfrentar a mesma Chapecoense, agora pelas quartas de final da Copa do Brasil.