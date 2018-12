Clayson agrada Carille e pode permanecer no Corinthians para 2019

O atacante Clayson ainda tem a possibilidade de sair do Corinthians e ir para o Atlético-MG na próxima temporada. No momento, porém, o mais provável para o futuro do jogador é permanecer no clube do Parque São Jorge em 2019, principalmente por agradar o técnico Fábio Carille. O atleta é visto como dono de características diferentes dos outros nomes da sua posição e, caso não haja um inesperado avanço nas tratativas com o Galo, fica no elenco.

A Gazeta Esportiva ouviu de duas pessoas ligadas ao treinador que ele conta com Clayson principalmente pela capacidade do jogador de “quebrar linhas” adversárias atuando pelo lado esquerdo. Ainda que reconheça o mau momento do atleta no segundo semestre, a comissão técnica acredita que ele pode retomar seu melhor futebol com uma boa pré-temporada.

Díaz, paraguaio que está emprestado até o final do ano, seria o principal concorrente nesse sentido, mas ainda depende de uma boa preparação para retomar o nível demonstrado dois anos atrás, quando defendia o Cerro Porteño. Por isso que o clube buscou uma nova forma de negociação para trazer Luan, do Atlético-MG, além da inicial troca de atletas.

Desejado também por Levir Culpi, técnico do Atlético-MG, Clayson espera que os mineiros melhorem a oferta salarial para aceitar a mudança a Belo Horizonte. Dono de mais três anos de contrato e adaptado à cidade de São Paulo, próxima à sua família, Clayson, assim como o estafe alvinegro, acredita ser possível retomar seu espaço no Timão. Aos 23 anos, ele foi titular na reta final do Brasileiro de 2017 e manteve o status até a saída de Carille, em maio.

Recentemente, incomodada com as informações quem têm sido publicadas sobre uma eventual saída de Clayson do Corinthians, a assessoria do atacante resolveu emitir um comunicado oficial. Tudo começou com o interesse do Timão em Luan, o “menino maluquinho” do Galo. A princípio, os mineiros só topariam negociar o atleta por 3 milhões de euros (cerca de R$ 13,3 milhões).

“Diante da procura, o empresário Edvaldo Ferraz, representante do jogador, colocou as condições de Clayson para se transferir ao Atlético-MG. O agente aguarda uma resposta”, começou a nota.

“Desde o início das tratativas, Clayson e seu empresário ficaram muito satisfeitos em serem procurados por um outro grande clube do futebol brasileiro, agradeceram ao competente técnico Levir Culpi, mas também frisaram o vínculo, de ainda mais três temporadas, com o Corinthians”, concluiu.