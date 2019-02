Chegou a hora de Fabrício Oya ser testado no time principal do Corinthians

A partida contra o Botafogo-SP pode não ser das mais importantes para o Corinthians nesse início de temporada, prova disso é o time alternativo que Fábio Carille mandará a campo a partir das 19h (de Brasília) desse domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Mas para um jogador, em especial, o confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista deve ficar marcado. Fabrício Oya foi relacionado pela primeira vez e tem chance até de fazer sua estreia no time profissional do Corinthians.

A expectativa é grande não só da parte do atleta. A torcida corintiana, assim como a torcida alvinegra, vive um clima de curiosidade para saber como o jovem meia se comportará daqui para frente.

Tudo porque Oya sempre chamou muita atenção nas categorias de base. Em janeiro, o então camisa 10 disputou a quarta Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão. Natural de Campinas, a promessa de 19 anos e 1,74m está no clube desde 2011.

Quase sempre como protagonista e acostumado a defender categorias acima de sua idade, Oya conquistou 11 títulos com a camisa do Corinthians, chegou a formar dupla com Pedrinho e já foi observado por técnico Fábio Carille em diversas oportunidades, desde a época em que o atual comandante trabalhava como auxiliar.

“É bom, porque, querendo ou não, ele já conhece a gente, está aqui há muito tempo. Então, acho que é uma vantagem para a gente”, comentou Oya, ainda antes de ser oficialmente integrado ao elenco profissional.

Da base para o profissional, de promessa à relacionado, agora chegou a hora de Fabrício Oya mostrar serviço para estrear e provar seu potencial. Com contrato até 31 de agosto de 2021, o meia nunca escondeu seu desejo de brilhar pela equipe do Parque São Jorge antes de entrar em qualquer outra oportunidade.