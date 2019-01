Centroavante Mauro Boselli é oficialmente novo reforço do Corinthians

Se ainda pairava alguma dúvida, agora não há mais do que duvidar. O Corinthians anunciou no fim da tarde dessa sexta-feira a contratação de Mauro Boselli. O centroavante argentino chegou a São Paulo pela manhã, passou o dia realizando exames médicos e assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por uma temporada mais. O clube paulista não precisou pagar qualquer valor ao ex-clube de Boselli, o León-MEX.

“Olá, Fiel. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. É um grande desafio que terei. Me sinto orgulhoso de vestir essa camisa e farei de tudo para deixar o nome do clube no topo. Darei todo meu esforço para ajudar a equipe. Vai, Corinthians!”, disse o jogador de 33 anos, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

Bicampeão da Copa Libertadores da América por Boca Juniors e Estudiantes, Boselli defendeu o León, do México, nas últimas cinco temporadas, marcou 131 gols em 231 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube. Além disso, foi o goleador máximo de três edições da competição nacional e liderou o time, com a braçadeira de capitão, em dois títulos.

Na última temporada mexicana, que tem o calendário semelhante ao europeu, de meio de ano a meio de ano, foram 22 jogos e nove gols. Em 2017/2018, 29 tentos em 41 partidas.

A oportunidade de contratar o centroavante se deu pelo desentendimento entre o próprio atleta e o Léon. O atual vínculo entre as partes iria até junho de 2019, mas, o Léon está focado na construção do seu estádio próprio e decidiu cortar custos com o elenco. Boselli recusou a proposta de renovação, inferior ao que já ganhava, e os mexicanos o liberaram para procurar outra casa, inclusive dispensado-o dos treinamentos.

Não foram poucos os clubes que foram atrás de Mauro Boselli desde então, mas, no fim, sobraram Corinthians e América-MEX. Foram as propostas mais sedutoras. E nessa disputa, os paulistas se deram bem por terem oferecido um contrato mais duradouro.

Agora, o Timão aguardará apenas as conclusões burocráticas para contar com o atleta. Boselli primeiro voltará ao México para acertar uma entrevista coletiva de despedida. Depois, passará em sua terra natal para acertar o visto de trabalho. Não há uma data cravada para a apresentação definitiva do centroavante ao técnico Fábio Carille, mas trabalha-se com a ideia de que Boselli esteja à disposição dia 14.

NÚMEROS DE MAURO BOSELLI:

-Desde 2013 no León

-231 jogos

-131 gols

-2º maior artilheiro da história do clube: seis gols a menos que Adalberto López.

-2018/19 – 22 jogos / 9 gols

-2017/18 – 41 jogos / 29 gols

-Artilheiro do Apertura do México em 2014, 2015 e 2017

Títulos por clubes:

2 Copa Libertadores da América

(Boca Juniors em 2007 e Estudiantes em 2009)

1 Copa Sul-Americana

(Boca Juniors em 2004)

1 FA Cup

(Wigan-ING em 2012/13)

1 Apertura no México

(León em 2013)

1 Clausura no México

(León em 2014)

Seleção argentina

4 jogos / 1 gol