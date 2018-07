Cássio promete ajudar reforços: “Vão saber como é bom jogar no Corinthians”

O Corinthians anunciou durante esta segunda-feira a contratação de dois reforços para o restante da temporada. Jovens sul-americanos, o paraguaio Sergio Díaz e o meia Ángelo Araos foram até regularizados e poderão defender o clube na Copa do Brasil, o que presume uma adaptação rápida da dupla tendo em vista o duelo de quarta-feira pela competição, contra a Chapecoense. Um dos líderes do elenco, o goleiro Cássio acredita que isso não será um problema.

“A gente tenta dar suporte, falar como é o dia a dia do Corinthians. Mas, automaticamente, jogando na nossa arena e andando por São Paulo eles já vão saber o que é jogar no Corinthians, como é diferente, como é bom jogar aqui e como as coisas são legais”, disse o arqueiro, que teve o primeiro contato com os atletas durante a reapresentação, à tarde, e conviverá diariamente daqui para frente. Díaz, por sinal, só deve jogar daqui algumas semanas, recuperando a forma física, enquanto Araos já está livre para estrear.

“No CT a gente tenta dar suporte a eles. O Romero também dá essa ajuda por falar a mesma língua. Ele deve ter conversado com eles sobre isso, que estão vindo para um grande clube do Brasil, na minha opinião o maior. Tenho certeza que logo eles vão se adaptar e no dia a dia vão ver como é jogar no Corinthians”, continuou o ídolo alvinegro, presente à noite de autógrafos do livro “Bicampeão da Fé”, organizado pelo fotógrafo do clube, Daniel Augusto Jr., com fotos autorais.

A sessão de autógrafos do livro #BicampeãoDaFé já começou aqui no Memorial Corinthians. Cássio já marcou presença e em breve Pedrinho também estará presente! Ainda não garantiu seu livro? Compre já! https://t.co/E8hM8bi4Eo#VaiCorinthians pic.twitter.com/1SIQFDXesW — Corinthians (@Corinthians) 30 de julho de 2018

Para Cássio, o mais importante é que a dupla, do alto dos seus 20 (Díaz) e 21 (Araos) anos, entenda a maneira de atuar da equipe dentro de campo. Em reconstrução após a saída de nomes como o zagueiro Balbuena, o volante Maycon e o meia Rodriguinho, o Timão se acostumou a não ter um grande protagonista.

“Cada um teve a sua parcela. Desde que estou no Corinthians o clube não tem um craque, todo mundo decide, todo mundo é importante. Cada um teve a sua parcela, o mais legal é que tem todo mundo aí no livro. Você poder ajudar pegando qualquer pênalti é muito legal”, relembrou, citando a conquista do Campeonato Paulista, retratada na publicação, sem lamentar as saídas.

“Incomoda, não, os jogadores que foram também aceitaram a proposta, foi com a concordância deles, são pessoas que contribuíram para o crescimento e as conquistas. A gente sempre deseja felicidade a todos. Querendo ou não, às vezes aparece um contrato irrecusável, que vai decidir a vida do jogador, e ele acaba aceitando. É difícil concorrer com o mundo árabe, de outras vezes teve a China. Normalmente os jogadores não iriam para esses países que estão aparecendo aí. É vida que segue”, concluiu.